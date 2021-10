Des visites gratuites pour tout connaître de Ouistreham en 1944

Il y a bientôt un an, Ouistreham accueillait le monde pour les cérémonies du 6 juin 1944. Samedi 30 (10h) et dimanche 31 mai (15h), la Ouistrehamaise Brigitte Poirier lance les premières visites guidées de l'une des communes emblématiques du Débarquement sur le thème de la Seconde Guerre Mondiale. Et le tout gratuitement...