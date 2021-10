La Vélo Francette, la petite dernière des vélo-routes normandes

L'itinéraire de 630 kilomètres, de voies vertes et de voies partagées, traverse à présent neuf départements pour relier Ouistreham, au bord de la Manche, au littoral atlantique de La Rochelle. Vallée de l'Orne, de la Mayenne, val de Loire ou marais poitevin... "Un aperçu de tous les paysages de la France classique recherchés par nos visiteurs étrangers", résume le président du Comité du tourisme du Calvados, Paul Chandelier.

Tous les chemins mènent à Caen

La nouvelle offre de loisir revêt des intérêts économiques significatifs : "elle ouvre notre territoire à une nouvelle clientèle touristique, qui consomme sur place et dispose d'un bon panier moyen", relève Christophe Marchais, directeur de l'office de tourisme de Caen et qui officiait jusqu'en 2014... à La Rochelle.

Et en croisant deux autres itinéraires très empruntés ? L'historique Loire à vélo et la plus récente Vélodyssée, entre Bretagne et Pays Basque ? La Vélo Francette promet une fréquentation constante. À terme, c'est tout un réseau d'hôtellerie et de restauration qui pourrait se mettre en place et encourager ce tourisme. Un vrai cercle vertueux.