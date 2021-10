Rouen : les forains manifestent contre le déplacement de la foire Saint-Romain

"Les quais sont à nous!" Voici ce qu'on peut entendre de la voiture qui devance le cortège composé d'au moins un millier de personnes. Les forains manifestent contre le déplacement de la foire Saint-Romain des quais vers l'esplanade Saint-Gervais. la Métropole et la ville de Rouen invoquent des questions de sécurité liées à l'affluence du public dans un espace contraint. "Tout se fera à pied, le but est d'apporter le moins de gènes possibles à la population rouennaise", explique Gérard Pouetschke, responsable de la foire. Les forains, pour faire connaître leurs revendications, défilent en distribuant toutes sortes de confiseries à qui veut bien les prendre.

Des enjeux économiques non négligeables

"Des forains se sont déplacés de Belgique, de Strasbourg et du Sud-Ouest pour participer à cette manifestation", commente Daniel Royer, président national de la Confédération Intersyndicale de Défence et d'Union Nationale des Travailleurs Indépendants (CIDUNATI). "La foire Saint-Romain est la deuxième plus grande après celle du Trône, 34 000 entreprises et 200 000 emplois sont menacés si la foire ne se tient pas, dit-il. La manifestation est pacifique, mais nous pourrions passer au niveau supérieur si rien ne change", s'insurge-t-il. Le cortège est parti des quais rive gauche et se dirige vers la mairie, il devrait vraisemblablement retourner sur les quais.