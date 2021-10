Sortir dans l'Orne : jeudi 28 mai

Tout ce week-end, les commerçants de la Ferté-Macé organise une opération fête des mères. Samedi et dimanche, une rose sera offerte aux mamans. Pour retrouvez la liste des commerçants participants à l'opération rendez-vous dés maintenant sur La Ferté Macé



La première édition du Festival Meteorfest se tiendra ce samedi à l'Aigle au parc-expo Le Grû. Retrouvez plus de 10 groupes en concert avec une programmation éclectique. Présentation des têtes d'affiche du Festival avec Benoît, président de l'association TFT Label en charge de l'organisation SON L'entrée varie entre 20€ et 25€. La programmation complète est à retrouver sur Meteorfest



Dimanche, à l'occasion de la fête des mères, invitez votre maman au restaurant du casino de Bagnoles-de-l'Orne. Un menu spécial fête des mère sera proposé et une rose sera offerte à toutes les mamans. Réservation conseillée. Retrouvez plus d'informations sur Casino de Bagnoles-de-l'Orne