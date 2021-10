Paris (AFP). Roland-Garros: Monfils souffre mais va au 3e tour

Gaël Monfils, tête de série N.13, s'est péniblement qualifié pour le troisième tour de Roland-Garros en écartant mercredi l'Argentin Diego Schwartzman, 62e mondial, en cinq sets 4-6, 6-4, 4-6, 6-2, 6-3. Le N.2 français a conclu une journée parfaite pour les joueurs tricolores, puisque tous ceux qui étaient en lice se sont qualifiés (Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon, Nicolas Mahut et Benoît Paire). Mais Monfils, demi-finaliste à Roland-Garros en 2008, a beaucoup souffert pour poursuivre sa route vers le troisième tour et l'Uruguayen Pablo Cuevas (N.21), même s'il n'aura passé "que" 2 h 49 min sur le court. Le Parisien a remporté son neuvième match en cinq sets (pour trois défaites) à Roland-Garros, où il a pris la mauvaise habitude de gaspiller ses forces dans les premiers tours. Mais Schwartzman (22 ans) a montré pourquoi il avait réussi à prendre un set à Roger Federer en demi-finale à Istanbul. Ce petit gabarit (1,70 m) se déplace bien et a une belle frappe des deux côtés. C'est lui qui a le plus souvent pris l'initiative dans les trois premiers sets, Monfils apparaissant un peu apathique. Le Français s'est retrouvé véritablement en danger quand il a eu à défendre deux balles de break à 1-2 dans le quatrième set. Il a réussi à conserver son engagement et s'est transfiguré. Schwartzman, qui n'avait encore jamais disputé de match en cinq sets et a commencé à laisser entrevoir des signes de fatigue, n'a ensuite rien pu faire pour empêcher la marche en avant du Parisien.

