Un oeil géant au lycée Malherbe

Le principe est simple : une salle noire, un œil photographique qui reproduit à l'envers, mais en temps réel, le paysage de la cour du lycée. "C'est comme si on entrait dans un appareil photo géant", précise l'artiste Adeline Keil.

Pourquoi ce nom ? L'œil renvoie au système optique, reproduit en taille géante dans cette pièce noire. Le mouvement fait lui référence à la recherche de ce dernier dans l'évolution de la photographie, et fait allusion à la situation du lycée, face à l'hippodrome et à l'architecture des bâtiments "comme en mouvement", selon l'artiste. Enfin, l'air parce que c'est une "oeuvre de oisiveté totale".



Cette œuvre a pu être érigée grâce qu dispositif du "1% artistique", qui permet à un artiste d'obtenir 1% du coût des travaux entrepris sur un bâtiment public pour réaliser une œuvre en accord avec l'environnement, l'architecture et l'histoire du bâtiment. Adeline Keil avait remporté l'appel d'offres en 2011. "L'oeil du Mouvement de l'Air" a été réalisée avec l’aide des élèves du BTS d’optique du lycée Marie Curie à Vire et des entreprises Desfontaines, AAI, et Groult.



Pratique. «L'oeil du Mouvement de l'Air» est ouvert au public aux heures d'ouverture du lycée Malherbe, au 14 avenue Sorel. L’œuvre est installée dans le sas d’entrée de la salle polyvalente.