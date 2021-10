Paris (AFP). Quatre héros de la Résistance au Panthéon EN DIRECT

15:49 - A l'exception de Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing, tous les prédécesseurs de François Hollande sous la Ve République ont usé de cette prérogative présidentielle: choisir et accompagner de grandes figures républicaines sous l'immense coupole, au coeur du Quartier Latin. 15:48 - Le président de l'Assemblée Claude Bartolone (PS) loue "la figure particulière" de Jean Zay, "qui fut l'un des nôtres" à l'ouverture de la séance des questions au gouvernement. Jean Zay, dont une photo a été installée sur le siège qu'il avait occupé comme député radical, a été un "grand ministre" de l'Éducation, ajoute M. Bartolone en rappelant qu'il avait été "assassiné dans le dos par trois de ses compatriotes", membres de la Milice de Vichy. 15:41 - EN DIRECT - Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Pierre Brossolette, Germaine Tillion et Jean Zay, quatre figures de la Résistance symbolisant les valeurs de la République, entrent au Panthéon où le président François Hollande leur rend un hommage solennel. Un demi-siècle après l'insurpassable éloge de Jean Moulin par André Malraux et son "terrible cortège", le chef de l'Etat célèbre ces personnalités qui "ont porté haut les valeurs de la République". Dans son allocution, le président devrait, selon son entourage, s'attacher à raviver le souvenir de ces résistants pour souligner "ce qui les rassemble, l'esprit de résistance (). Le Panthéon dédié par la Révolution au culte des Grands hommes, n'accueillait jusqu'ici que deux femmes sur 71 personnalités.

