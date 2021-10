L'entreprise : Vivre de ses passions

De ces centres d’intérêt, ils ont formé une entreprise (SCOP) à deux volets : Créaplanet et Regards d’Enfants. La première est une agence de communication spécialisée dans la conception de sites internet et de logos. Un savoir-faire reconnu Il y a un an, les deux associés ouvrent un studio, passage du Grand Turc, qui leur permet de développer professionnellement la photographie: mariages, shootings ou encore supports de communication, autant de manières de décliner leurs créations originales. Créaplanet bien installé, les deux amis ont pu se replonger dans leur engagement social en créant la maison d’édition Regards d’Enfants. Sa spécificité est la conception de livres en grands caractères pour enfants, de la maquette jusqu’à l’impression. Une activité qu’ils sont les seuls à proposer en France. C’est sans doute ce qui a retenu l’attention de la Fondation du Crédit Coopératif qui vient de leur décerner le Prix de l’Initiative en Économie Sociale en Basse Normandie. Pratique : www.creaplanet.fr ou 02 31 34 55 44.

