Association : ces mamans qui entreprennent

Le réseau national des Mampreneurs a été créé il y a six ans par une entrepreneuse. Il y a un an, l'antenne rouennaise est fondée par Sandrine Bessières. Aujourd'hui, l'antenne est composée de dix mamans, toutes chefs d'entreprises, conditions sine qua none pour faire partie du réseau. Loin du cliché, les secteurs d'activités sont divers: psychologie, événementiel, comptabilité, photographie, chorégraphie... Chaque mois, les Mampreneurs organisent un MamCafé, "moments d'échange, de partage et de convivialité". Café, viennoiseries, échanges de "good news", de bons plans et de l'objectif du mois.

Pour certaines, la "good news" prend même des aspects plus personnels. Sandrine Pfoh a lancé son activité de sophrologue lorsqu'elle est devenue maman: "Ma fille fait des grandes nuits", s'exclame-t-elle, sous le regard attendri et amusé des autres Mampreneurs. On comprend vite qu'ici, on partage tout. "Il y a une véritable entraide entre nous toutes", souligne Sandrine Bessières, qui a un objectif : "Que d'autres antennes régionales voient le jour prochainement."