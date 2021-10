Musique spatiale au jardin de l’hôtel de ville

Plus qu’un concert, il s’agit d’une véritable installation sonore. La musique d’Hubert Michel qui se compose à la fois de prises de sons réels et de plages sonores créées de toute pièce sur synthétiseur sera diffusée grâce à une vingtaine de haut-parleurs placés autour du public et dans le public. «Cette spatialisation du son permet de s’évader plus facilement », explique le compositeur.

Un genre historique mais méconnu

La musique acousmatique existe depuis 1948. On l’appelle aussi musique concrète ou électrocacoustique : « C’est Pierre Schaeffer qui est à l’origine de cette musique. Il travaillait pour l’ORTF pour laquelle il pratiquait des essais. Il a remarqué qu’un son en boucle provoquait une certaine fascination».

Voyage dans le futur

Cette musique est souvent qualifiée de « cinéma pour l’oreille », car à l’écoute de ces variations musicales, chacun se fait un film. « La musique acousmatique est particulièrement suggestive et fait appel à des sensations et des images. Conditionnées par la culture populaire, c’est bien souvent vers la science-fiction que nous orientent ces musiques. Planète interdite est un film pionnier dans le domaine, utilisant uniquement des sons de synthèse. Il a marqué l’histoire du cinéma et ouvrait la voix à de nombreuses autres initiatives du genre. Depuis, la musique synthétique renvoie bien souvent à la science-fiction». Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Hubert Michel a déjà été sollicité pour le 7e art : « J’ai écrit la bande-son de deux court-métrages commandés par les studios Césarés à Reims ».

A expérimenter

A la confluence du noise, de l’improvisation jazz et de l’électro acoustique, la musique acousmatique reste cependant trop souvent marginalisée : « Il suffit pourtant de se laisser aller et de fermer les yeux, le voyage intérieur s’ouvre alors à tous », nous assure le compositeur.

Pratique. Dimanche 31 mai de 13 à 17h. Jardins de l’hôtel de ville à Rouen. Gratuit. Renseignements au 02 35 52 93 93