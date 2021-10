Face à face d’Emy L. au Strata… J’aime

Lorsqu’il ouvre son bar à jeu, il y a quelques années, Alexis Beaucamp est un vrai pionnier en la matière, ce concept étant alors inconnu à Rouen. Avec près de 700 jeux de société dans sa collection, ce passionné se donne pour objectif d’en partager les règles avec ses visiteurs et rencontre rapidement le succès, notamment grâce au site On va sortir. Ce bar à jeux chaleureux et convivial se diversifie depuis peu, offrant même la possibilité d’acheter sur place des jeux originaux et introuvables chez les grandes enseignes. Mais Alexis Beaucamp ouvre aussi son bar à l’art en présentant actuellement les toiles d’Emy L. : un univers dont l’esthétique s’accorde particulièrement au cadre.

Emy L, jeune femme pimpante, y expose une dizaine de ses toiles. « Je travaille à l’acrylique, explique t-elle. Mais pour donner davantage de matière j’y ajoute de la pâte à relief : une pâte blanche et granuleuse que j’applique au couteau et qui me permet d’obtenir des effets d’épaisseur». Emy L. a toujours eu le goût du dessin, après une école de pub où elle développe ses compétences de graphiste, elle revient à sa première passion et s’exprime sur des toiles de grand format.

Son sujet de prédilection c’est le visage féminin, décliné en profil, face, gros plan sur une bouche pulpeuse ou un œil de biche, le sujet est toujours très sensuel. « Je me suis inspirée de l’univers d’Enki Bilal, un dessinateur de bandes dessinées dont le travail m’a beaucoup marqué». Mais Emy L. ne s’arrête pas au figuratif. « Je m’essaye aussi à l’abstrait, ce sont les effets de matière qui me guide dans ce domaine et le travail de la couleur. J’aime réduire la gamme chromatique et mes couleurs sont apposées au pinceau large et au rouleau, il y a donc peu de détails et la matière prime alors sur le sujet.»

Pratique. Jusqu’au 30 juin. Le Strata… J’aime à Rouen. Mardi 18h-00h, mercredi et jeudi 18h30-00h, vendredi 19-01h, samedi 19-01h. Tel. 02 35 14 93 52. Plus d’info sur la peintre sur www.facebook.com/emyl.artiste et sur www.masquenada.com