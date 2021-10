Caen est désormais 14e de Ligue 1 à trois points du premier relégable et avec un goal average relativement honorable. Cela sent donc bon pour le SM Caen, mais rien n'est encore joué. Il va falloir de nouveau réaliser des exploits face à Lyon la semaine prochaine et face à Marseille dans deux semaines.

Retour sur ce match Caen - Montpellier avec Sylvain Letouzé dans Tendance Malherbe: