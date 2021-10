Sankt-Pölten (Autriche) (AFP). L'Autriche juge un adolescent soupçonné d'avoir préparé un attentat à 14 ans

La justice autrichienne juge mardi un adolescent se réclamant du jihadisme et accusé d'avoir voulu faire exploser une bombe dans une gare de Vienne à l'automne dernier, alors qu'il n'avait que 14 ans. Ce collégien d'origine turque, aujourd'hui âgé de 15 ans, doit répondre de "participation à une entreprise terroriste", lors d'une audience d'une journée devant le tribunal de Sankt-Pölten. Arrêté en octobre 2014 dans cette ville située à 70 km à l'ouest de Vienne, alors qu'il se trouvait à l'école, il a reconnu avoir cherché à fabriquer une bombe pour la faire exploser dans l'une des principales gares de la capitale autrichienne. Au cours d'une perquisition, de nombreuses images extrêmement violentes de propagande du groupe Etat islamique ont été trouvées dans l'ordinateur, le téléphone et la console de jeux de l'adolescent. Le suspect, qui comparaîtra détenu, a "activement" cherché à se procurer les composants de la bombe, selon le parquet. Il a également indiqué vouloir se rendre en Syrie pour combattre aux côtés du groupe Etat islamique (EI). Selon les enquêteurs, l'adolescent, arrivé en Autriche en 2007, a commencé à se radicaliser début 2014, d'abord sur internet, puis en prenant contact avec des correspondants de l'EI à Vienne. Les autorités ont été alertées par son entourage. - Détenu depuis janvier - Me Rudolf Mayer, son avocat, a affirmé à l'AFP que son client reconnaît les faits, mais qu'il n'a fait que "jouer avec l'idée" d'un attentat. Du fait du jeune âge de l'accusé, la peine maximale applicable est limitée à 5 ans de prison ferme. Selon des informations de presse non confirmées officiellement, l'EI lui aurait promis 25.000 euros s'il parvenait à commettre l'attentat avant de se rendre en Syrie. Celui-ci était prévu à la Westbahnhof, la deuxième plus grande gare de la ville. Arrêté une première fois le 28 octobre, l'adolescent avait été relâché au bout de deux semaines en raison de son jeune âge, et placé sous contrôle judiciaire. Mi-janvier, il avait toutefois enfreint aux conditions de son contrôle judiciaire en fuguant en compagnie d'un ami de 12 ans, qu'il voulait convaincre de rejoindre la Syrie avec lui. Les deux jeunes avaient disparu des radars pendant quatre jours avant d'être arrêtés dans un snack de Vienne le 16 janvier, après que la police eut été alertée par la mère du suspect. L'adolescent a été replacé en détention provisoire où il se trouve donc depuis plus de quatre mois, une durée rare à son âge mais justifié selon le parquet par la gravité des faits qui lui sont reprochés ainsi que par un risque avéré de fuite. Plus de 200 personnes, dont des femmes et des mineurs, ont rejoint la Syrie et l'Irak depuis l'Autriche, selon les autorités. Quelque 70 suspects sont revenus dans le pays et plusieurs d'entre eux sont emprisonnés en attente d'un jugement.

