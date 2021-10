Téhéran (AFP). Iran: ouverture du procès du reporter du Washington Post pour espionnage

Le procès pour espionnage du correspondant du Washington Post en Iran, Jason Rezaian, détenu depuis dix mois, s'est ouvert mardi devant un tribunal spécial de Téhéran, ont rapporté les médias iraniens. M. Rezaian, 39 ans, est accusé "d'espionnage", de "collaboration avec des gouvernements hostiles", de "collecte d'informations confidentielles et propagande contre la République islamique", selon son avocate, Me Leïla Ahsan, qui estime que ces charges ne sont pas fondées sur des "preuves établies". L'audience à huis clos se déroule devant la 15e chambre du tribunal révolutionnaire de Téhéran, une cour spéciale qui juge habituellement les affaires politiques ou touchant à la sécurité nationale, selon l'agence officielle Irna. Il comparaît avec son épouse, Yeganeh Salehi, également journaliste, et une photographe de presse, selon Irna. Jason Rezaian, qui a la double nationalité irano-américaine, travaillait pour le quotidien américain depuis 2012. Il a été arrêté avec son épouse à leur domicile au soir du 22 juillet 2014. La troisième accusée, dont le nom n'a pas été divulgué, avait aussi été arrêtée ce soir-là. L'incarcération du reporter avait provoqué des tensions entre l'Iran et les Etats-Unis, qui ont rompu leurs relations diplomatiques après la Révolution islamique de 1979. Le président américain Barack Obama a appelé en mars le gouvernement iranien à libérer le journaliste, puis le Sénat américain a adopté en mai une résolution réclamant la libération de trois Américains détenus en Iran, dont M. Rezaian. Mais Téhéran, qui ne reconnaît pas la double nationalité, affirme que le dossier est purement iranien. Le Washington Post affirme que son correspondant est "totalement innocent" et que M. Rezaian semble être un "pion dans les luttes internes" à Téhéran alors que l'Iran et les grandes puissances se sont donné jusqu'au 30 juin pour conclure un accord historique sur le programme nucléaire controversé iranien.

