Londres (AFP). Royaume Uni: Cameron s'entretient avec Juncker d'une réforme de l'UE

David Cameron s'est entretenu lundi soir avec son ennemi d'hier, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, avant d'entamer cette semaine une délicate tournée passant par Paris et Berlin pour vendre son projet de référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à une Union européenne préalablement réformée. Le gouvernement du Premier ministre conservateur a par ailleurs fait un geste à destination des électeurs britanniques, en confirmant que le référendum prévu au plus tard fin 2017 ne serait pas ouvert aux quelque 1,5 million de ressortissants de l'UE établis dans le pays. Les entretiens ont porté sur une "réforme de l'UE" et sur une "renégociation" de la relation du Royaume-Uni avec cette dernière, a déclaré un porte-parole de M. Cameron à l'issue de la rencontre. "Le Premier ministre a souligné que le peuple britannique n'était pas satisfait du statu quo et estimait que l'UE devait changer afin de mieux répondre à ses préoccupations", a-t-il ajouté. En recevant lundi le Luxembourgeois à la tête de l'exécutif européen pour un dîner dans sa résidence officielle à la campagne, le manoir de Chequers, M. Cameron est entré dans le vif du sujet dans un cadre plus informel que le 10, Downing Street, sa résidence londonienne. Il y a près d'un an, David Cameron était ressorti affaibli, isolé et perdant d'une véritable croisade contre la nomination de M. Juncker à la présidence de la Commission européenne, jugeant que cet europhile était peu susceptible de mettre en ?uvre les réformes de l'UE exigées par Londres. MM. Juncker et Cameron "ont convenu que davantage de dialogue serait nécessaire, y compris avec d'autres dirigeants, quant à la meilleure voie à suivre". David Cameron, favorable au maintien de son pays dans une union réformée, devait présenter à son ennemi d'hier, pragmatique, ses revendications: il aspire notamment à rapatrier certains pouvoirs au Royaume-Uni au nom de la souveraineté du Parlement britannique, et durcir les conditions d'accès aux aides sociales pour les ressortissants de l'UE, particulièrement ceux en provenance des pays de l'Est. - Citoyens européens exclus du vote - Ce durcissement, qui pourrait s'avérer difficile à obtenir, constitue "une exigence absolue" pour le dirigeant conservateur alors que le nombre d'arrivées sur le sol britannique a de nouveau bondi en 2014. Le dîner crucial avec M. Juncker ouvre une semaine dominée par le dossier européen: le référendum aura une place de choix dans le traditionnel "discours de la reine" mercredi, qui présentera le programme législatif du nouveau gouvernement. La consultation fera l'objet d'un projet de loi. Le seul référendum sur la question de l'appartenance du pays à l'UE remonte à 40 ans, à une époque où le bloc européen était un marché commun plus qu'un objectif politique. David Cameron s'est engagé à organiser le nouveau scrutin d'ici à fin 2017 mais pourrait l'avancer à 2016. L'électorat sera pratiquement le même que pour les élections législatives, c'est-à-dire composé des citoyens britanniques et des citoyens irlandais et du Commonwealth résidents au Royaume-Uni, tous âgés de plus de 18 ans. Contrairement à ce qui se fait lors des législatives, les membres de la chambre des Lords pourront voter. Les ressortissants de l'Union européenne, autorisés à voter lors des élections locales, seront tenus à l'écart. Les eurosceptiques craignaient qu'ils s'expriment massivement en faveur du maintien dans l'UE et fassent ainsi pencher la balance contre la sortie ou "Brexit". - Sprint diplomatique - Juste après le discours de la reine, David Cameron commencera son offensive diplomatique auprès des autres États membres de l'UE, en commençant par les potentiels alliés susceptibles d'appuyer ses velléités de réforme, ainsi que par les poids lourds de l'UE.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire