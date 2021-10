Madrid (AFP). Municipales en Espagne: forte poussée des indignés à Madrid et Barcelone (sondages)

Deux sondages réalisés à la sortie des urnes donnaient dimanche soir des résultats serrés aux élections municipales à Madrid et Barcelone, où les listes issues du mouvement des "indignés" se disputeraient la première place avec la droite et les nationalistes. Aucun parti ne s'approcherait toutefois de la majorité absolue dans la capitale et la deuxième ville d'Espagne, ce qui laisse prévoir des tractations délicates entre les conseillers municipaux pour choisir un maire selon les sondages de TNS Demoscopia et GAD3.

