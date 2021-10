Bagdad (AFP). L'EI consolide son emprise sur la frontière Syrie-Irak

Le groupe Etat islamique (EI) a pris dimanche le contrôle d'un poste-frontière entre la Syrie et l'Irak, où les forces gouvernementales appuyées par des milices chiites tentent de lancer une contre-offensive après la capture de la ville clé de Ramadi par les jihadistes. En capturant le poste-frontière d'Al-Walid quelque 72 heures après la prise de son pendant syrien, Al-Tanaf, l'EI s'assure le contrôle de deux routes principales reliant l'immense province irakienne d'Al-Anbar à la Syrie. Cette dernière victoire survient une semaine après la prise de Ramadi, chef-lieu d'Al-Anbar, et quelques jours après celle de Palmyre, historique cité syrienne inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, deux des plus importantes victoires des jihadistes depuis un an. Ces succès militaires permettent à l'EI d'étendre le territoire du "califat" qu'il a proclamé en juin 2014 sur les territoires saisis en Irak et en Syrie, pays dont il contrôle désormais 50% selon une ONG. Dimanche à l'aube, les jihadistes se sont emparés du poste d'Al-Walid "après le retrait de l'armée et des gardes-frontières", a déclaré un colonel de police. "Il n'y avait pas de soutien militaire et les soldats n'étaient pas assez nombreux pour protéger le point de passage", a expliqué Souad Jassem, chargée des frontières pour la province d'Al-Anbar. Les victoires du groupe ultraradical sunnite soulèvent des questions sur la stratégie suivie par les Etats-Unis à la tête de la coalition qui a mené plus de 3.000 raids en Irak et en Syrie depuis août 2014, dont des dizaines ces derniers jours, sans empêcher l'EI d'avancer. En 24 heures, ses avions ont ainsi frappé Al-Anbar à sept reprises pour appuyer le début d'une contre-offensive autour de Ramadi. Aidées des hommes de la principale force tribale sunnite du secteur, essentielles pour leur connaissance parfaite du terrain, et de miliciens chiites, les forces irakiennes sont parvenues à reprendre samedi Houssayba, à 7km à l'est de Ramadi. - 'Mettre l'EI sur la défensive' - Il est essentiel d'agir rapidement avant que les jihadistes n'organisent la défense de la ville en y disposant bombes et explosifs, technique qu'ils ont développée dans de nombreuses cités en Irak et en Syrie. En outre, "le gouvernement irakien doit mettre l'EI sur la défensive dans l'est d'Al-Anbar avant le début du Ramadan mi-juin, quand le mouvement terroriste essaiera sans aucun doute de multiplier les attaques contre les religieux chiites et les civils à Bagdad et dans la cité sainte (chiite) de Kerbala", estime Michael Knights, du groupe de réflexion Washington Institute. Mais si Al-Anbar, la plus vaste province du pays et base de l'EI, est importante, les forces irakiennes doivent se déployer sur d'autres fronts. Les troupes d'élite défendent ainsi la principale raffinerie du pays, Baïji (nord-est), aidées depuis quelques semaines par les miliciens chiites des Hashed al-Shaabi. Au nord, près de la frontière avec l'Iran, huit bombes ont explosé, faisant 14 blessés, dans la province de Diyala, dont les jihadistes ont été chassés en janvier selon les autorités, laissant penser à un possible retour à des techniques insurrectionnelles sur les territoires perdus par l'EI. En Syrie, la prise de Palmyre pourrait permettre aux jihadistes de lancer des attaques contre la capitale Damas et Homs, troisième ville du pays, estiment des experts. Ville mondialement connue pour la beauté de son site archéologique, Palmyre est tombée aux mains de l'EI le 21 mai. Selon l'agence officielle Sana, l'EI a exécuté 400 personnes, "en majorité des femmes, des enfants et des personnes âgées", un bilan mis en doute par une ONG selon qui "pas plus de 35 personnes ont été tuées depuis que la ville a été prise". Par ailleurs, en Syrie, dans la province d'Alep (nord) un hélicoptère de l'armée s'est écrasé, l'EI affirmant l'avoir abattu alors que la télévision officielle syrienne évoquait une "panne technique".

