Washington (AFP). Les Etats-Unis profondément troublés par la loi russe sur les ONG étrangères indésirables

Les Etats-Unis se sont dits samedi "profondément troublés" par la promulgation par le président russe Vladimir Poutine d'une loi permettant aux autorités russes d'interdire les organisations non-gouvernementales étrangères considérées comme "indésirables". "Nous craignons que cette nouvelle législation ne restreigne encore davantage le travail de la société civile en Russie", a déclaré dans un communiqué la porte-parole adjointe du département d'Etat, Marie Harf. Le Kremlin a rappelé samedi que la loi "prévoit que l'activité d'une organisation non gouvernementale étrangère ou internationale, représentant une menace aux fondements constitutionnels de la Fédération de Russie, la capacité de défense du pays ou la sécurité du gouvernement, puisse être reconnue indésirable". Le texte donne aux autorités la possibilité d'interdire les ONG étrangères concernées et de poursuivre leurs employés, qui risqueront jusqu'à six ans de prison ou pourront se voir interdire d'entrée sur le territoire russe. Les organisations de défense des droits de l'Homme ont largement condamné la nouvelle loi. Des critiques ont relevé que sa formulation était vague et permettait qu'elle soit utilisée contre des entreprises étrangères travaillant en Russie. Selon le département d'Etat, cette nouvelle disposition "est un exemple supplémentaire de la répression croissante des voix indépendantes par le gouvernement russe ainsi que de (ses) mesures intentionnelles pour isoler le peuple russe du reste du monde". "Nous continuons à être inquiets des restrictions toujours plus grandes visant les médias indépendants, la société civile, les membres des minorités et l'opposition politique", a ajouté Mme Harf.

