Paris (AFP). Top 14: pas de miracle pour Bayonne, cruel dénouement pour Bordeaux-Bègles

Bayonne retrouvera la Pro D2 onze ans après l'avoir quittée à l'issue d'une dernière journée de Top 14 à suspense samedi qui a vu Bordeaux-Bègles laisser échapper sur le fil sa qualification pour la phase finale. Bayonne y a cru 7 minutes ! Bayonne a cru pendant sept minutes tenir son maintien, entre son quatrième essai contre La Rochelle (45e), synonyme de point de bonus offensif, et le troisième de Brive (56e) face au Stade Français. Mais Elia Radikedike a surgi pour inscrire un capital essai pour les Corréziens, synonyme de victoire à cinq points face au Stade Français (27-0) et donc de maintien. L'encadrement et les joueurs de l'Aviron, les yeux rivés sur leurs téléphones une fois leur mission accomplie (45-12), ont ensuite espéré que Lyon sorte Grenoble du point de bonus défensif en marquant au moins une pénalité, mais le FCG a tenu bon (24-29) pour finalement assurer son maintien au bout de l'angoisse, comme la saison dernière. Ce sont donc bien les Basques, relégables au coup d'envoi, qui descendent à l'étage inférieur, devancés à la différence particulière par Castres, revenu des fonds du classement pour assurer son maintien avant cette dernière journée. Sauvés d'extrême justesse depuis plusieurs saisons, les Bayonnais retrouveront en Pro D2 leur rival honni Biarritz, alors que le serpent de mer de la fusion entre les deux clubs a ressurgi ces dernières semaines avant d'être finalement une nouvelle fois enterré. Sera-t-elle une énième fois relancée cet été ? Beauxis fait le bonheur d'Oyonnax Le suspense a également été au rendez-vous dans la lutte pour les deux dernières places en barrages, qui sont finalement revenues au Racing-Métro et à Oyonnax. Si le Racing, éjecté du Top 6 au coup d'envoi, a fait le travail contre Castres (53-10) et a finalement peu tremblé pour sa place en barrages, les Haut-Bugistes ne doivent leur qualification qu'à une pénalité de l'ouvreur de Bordeaux-Bègles Lionel Beauxis manquée à la sirène sur le terrain de Toulouse (vainqueur 23-22)! Une pénalité de la gagne des 22 mètres face aux poteaux largement dans les cordes du buteur girondin, effondré au coup de sifflet final. Le barrage pour la prochaine Coupe d'Europe dimanche prochain est une bien maigre consolation pour l'ambitieuse UBB, qui a joué pendant près d'une heure à quinze contre quatorze après le carton rouge infligé au Toulousain Census Johnston et est devancée au final d'un point par Oyonnax, étrillé à Toulon avec une équipe largement remaniée (17-46). L'exploit est en revanche énorme pour l'USO qui, un an après s'être maintenue à la surprise générale pour sa première année dans l'élite, s'est qualifiée malgré un budget modeste pour la première fois de son histoire pour la phase finale et la Coupe d'Europe. Son manager Christophe Urios ne verra pas la scène continentale la saison prochaine puisqu'il sera à la tête de Castres, mais au moins prolongera-t-il l'aventure avec ses +Oyomen+ au moins une semaine de plus: Oyonnax jouera son barrage à Toulouse samedi prochain, au lendemain de Stade Français-Racing, derby francilien qui aura beaucoup plus d'enjeu que ces dernières saisons. Toulon et Clermont au rendez-vous Toulonnais et Clermontois regarderont eux tranquillement dans leur canapé ces oppositions et leur futur adversaire en demi-finales (5 et 6 juin) se fatiguer (Paris ou le Racing pour le RCT, Toulouse ou Oyonnax pour l'ASM). Comme prévu, les deux mastodontes du Top 14, adversaires il y a trois semaines en finale de la Coupe d'Europe (remportée par Toulon), ont gardé leur place dans le duo de tête. Ils ne doivent qui plus est leur qualification qu'à eux-mêmes, même si Clermont, chez des Montpelliérains démobilisés (29-17), a connu davantage de difficultés que Toulon. Se retrouveront-ils une nouvelle fois en finale, mais cette fois du Top 14, le 13 juin prochain au Stade de France? Premiers éléments de réponse dans deux semaines lors des demi-finales. Mais avant, places aux barrages. Résultats de la 26e journée du Championnat de France Top 14 de rugby:

