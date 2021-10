Tanhuato (Mexique) (AFP). Mexique: au moins 42 narcos présumés et un policier tués dans des affrontements

Au moins 42 membres présumés d'un cartel et un policier fédéral ont été tués vendredi dans des affrontements dans l'ouest du Mexique, l'un des épisodes les plus sanglants de la guerre contre la drogue que mènent les autorités dans le pays. Les affrontements ont commencé vendredi matin dans la localité de Tanhuato, située dans l'Etat du Michoacan, à environ 500 kilomètres de Mexico. Précisant qu'il ne s'agissait que d'un bilan "provisoire", le commissaire national à la Sécurité, Monte Alejandro Rubido, a indiqué que "42 délinquants présumés ont été abattus et trois autres arrêtés" et qu'un policier fédéral a été tué. Sans les nommer directement, M. Rubido a laissé entendre que les hommes armés qui ont ouvert le feu faisaient partie du cartel de narcotrafiquants Jalisco Nueva Generacion (Jalisco Nouvelle Génération), qui est devenu l'ennemi numéro un du gouvernement mexicain ces derniers mois. Selon M. Rubido, les affrontements ont débuté lorsque des militaires, qui se dirigeaient vers un ranch qu'ils soupçonnaient être une cachette pour les narcotrafiquants, ont essuyé des tirs en provenance d'un véhicule. "Une poursuite s'est alors engagée jusqu'à ce que le véhicule entre dans l'enceinte du ranch". Ensuite, "le reste des délinquants présumés qui occupaient la propriété ont commencé à nous attaquer", a expliqué aux médias M. Rubido à Zamora, à 70 kilomètres de Tanhuato. Les échanges de tirs ont duré trois heures, à différents endroits de cette propriété d'une surface de 112 hectares et qui s'étend sur de "vastes étendues agricoles sur lesquelles se sont dispersées les agresseurs, ce qui a compliqué notre action", a ajouté le responsable de la sécurité. Quelque 500 militaires et policiers fédéraux gardaient toujours le ranch dans la soirée et des experts ratissaient la propriété, à la recherche d'éventuels nouveaux cadavres. Selon M. Rubido, une quarantaine d'armes à feu et un lance-grenades ont été découverts dans le ranch, situé à la limite entre l'Etat de Michoacan et celui de Jalisco, où le gouvernement a déployé une opération militaire lourde contre Jalisco Nueva Generacion. - Attaques spectaculaires - L'affrontement de vendredi est l'un des pires qu'ait connu le Mexique depuis le lancement fin 2006 par Felipe Calderon, alors président, d'une vaste offensive militaire contre les cartels. L'Etat du Michoacan figurait dans la liste des Etats prioritaires de cette nouvelle stratégie sécuritaire. Il en fait toujours partie avec les Etats de Jalisco, de Guerrero (sud) et de Tamaulipas (nord-est). L'actuel président Enrique Peña Nieto, qui n'a fait aucune déclaration sur les affrontements de vendredi, s'est engagé à démanteler Jalisco Nueva Generacion, après que le cartel a lancé des attaques spectaculaires contre les autorités ces dernières semaines, dont l'une contre un hélicoptère de l'armée, au cours de laquelle huit soldats sont morts. Cette organisation dirigée par Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", a aussi tué 15 policiers dans une embuscade en avril, la pire attaque jamais enregistrée contre les forces de sécurité mexicaines. La localité de Tanhuato, qui compte 15.000 habitants, est voisine de Yurecuaro, également dans le Michoacan, où un candidat de gauche aux élections municipales, ex-chef d'une milice d'autodéfense mexicaine, a été assassiné la semaine dernière lors d'une réunion électorale. Plus de 80.000 personnes ont été tuées et 23.000 sont portées disparues depuis le début de l'offensive militaire anti-drogue de Felipe Calderon, qui a été poursuivie par son successeur Peña Nieto, arrivé au pouvoir en 2012.

