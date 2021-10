Normandie : un "échange fructueux" entre Nicolas-Mayer Rossignol et Bernard Cazeneuve

Le président de la Région Haute-Normandie et candidat socialiste aux prochaines élections régionales (6 et 13 décembre 2015) évoque donc un « échange très fructueux » avec le ministre de l'Intérieur. Très fructueux « pour celles et ceux qui ont bien voulu participer »

à cette rencontre.

En ligne de mire du candidat, les élus de droite, dont le président du Département Pascal Martin, qui n'auraient pas répondu pésent cet après-midi contrairement à d'autres élus UMP, dont la députée Françoise Guégot, elle aussi candidate aux élections régionales.

Au-delà de la querele politicienne, quel projet ?

Mais au-delà de la querelle politicienne, Bernard Cazeneuve semble avoir voulu recentrer le débat sur le projet porté par la grande Normandie. « L'objectif de cette réunion, c'était de se concerter et d'échanger sur l'organisation des services de l'Etat », souligne Nicolas Mayer-Rossignol. La place du littoral, de l'intérieur des terres, des pôles d'équilibre comme Dieppe, Evreux ou Cherbourg ont été évoqués lors de cette réunion.

Mais là encore, le président de Région n'oublie pas de rappeler, en filigrane, les enjeux électoraux : « Ce qui est frappant, c'est la convergence de vues entre Bernard Cazeneuve, Laurent Beauvais et moi-même. »

Et le responsable d'appeler au « rassemblement » contre ceux qui veulent « diviser » et qui confondent « intérêt général et intérêts particuliers. »

Pas de doute, la campagne électorale est belle et bien lancée.