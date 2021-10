Parkings à Rouen: la tarification au quart d'heure est-elle bénéfique?

La tarification à l'heure dans les parcs de stationnement, c'est terminé. Place à la tarification au quart d'heure à compter du 1er juillet 2015. Les villes de la Métropole n'y échappent pas.

Quel avantage ?

Sur le papier, le principe est vertueux puisqu'il doit permettre de rapprocher le coût de l'utilisation réelle des automobilistes. Jusqu'à maintenant, l'automobiliste stationné 20 minutes devait payer toute l'heure. En pratique, si le président de la Métropole Frédéric Sanchez, qui a fait voter lors du dernier Conseil la nouvelle grille tarifaire, assure qu'il s'agit de récolter "ni moins ni plus d'argent que jusqu'à maintenant", les tarifs adoptés peuvent parfois laisser penser le contraire.

Sur le parking de la gare, à Rouen, où les durées de stationnement sont souvent longues, les prix restent similaires. Il faut attendre les 10h de stationnement pour que le prix au quart d'heure devienne supérieur au prix à l'heure (9,1 contre 8,7€ ). Sur les autres parkings, la donne diffère. Sur ceux de la Haute Vieille Tour, du Vieux-Marché, de l'Hôtel de Ville ou de l'Opéra, les tarifs sont globalement inférieurs si l'on stationne moins de 2h. Mais passé ce cap (à 2h, le client paie 4,5€ contre 4€ maintenant), la tarification au quart d'heure est toujours au désavantage du client. Lorsque l'on stationne 9h, il faut ainsi débourser 11,3€ contre 9€ aujourd'hui.

Pour éviter de débourser plus que de raison, il reste les forfaits commerce (mardi et jeudi entre 16h et 19h) et les forfaits nuit sur les parkings du centre rive droite.