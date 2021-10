Dab Delaporte, fondateur de Bouchons276: "Le record de tonnage est battu"

Rappelez-nous le chemin suivi par tous ces bouchons...

Le public collecte tous les bouchons et les couvercles en plastique en les déposant dans un des 350 points de collecte qu'il y a en Haute-Normandie et nous cherchons à nous implanter en Basse-Normandie. Les bouchons sont ensuite ramenés dans un des trois dépôts, à Rouen, au Havre ou dans le Sud de l'Eure. Nous voulons en implanter un quatrième à Évreux.

Dès que ces derniers sont pleins, un camion part chez notre recycleur Éco Plastics dans l'Oise avec entre 11 et 14 tonnes de bouchons à bord. Le camion est chargé le mercredi, livré le jeudi et nous recevons notre chèque le samedi. En ce moment, un camion part chaque mois de nos dépôts.

Ces bouchons sont ensuite transformés en petites paillettes et le recycleur vend ces produits à des entreprises de plasturgie pour en faire des sièges réhausseurs, des salons de jardin et d'autres produits en plastique.

Que faites vous de l'argent issu de la collecte ?

Nous finançons des aides pour des personnes en situation de handicap qui habitent la Normandie. Souvent, on nous dit que c'est pour acheter des fauteuils. C'est faux. Si nous finançons un fauteuil à un non voyant, je ne sais pas ce qu'il va en faire. Par contre si nous lui procurons une imprimante en braille ou un chien-guide, c'est plus utile.

Après 12 ans, où en êtes-vous ?

Aujourd'hui, nous sommes à 1 800 tonnes collectées en 12 ans et nous avons reversé 344 000 € à 409 Haut-Normands. En juin prochain, lors de la cérémonie organisée à la mairie d'Elbeuf, nous allons reverser à nouveau 25 000 € à ceux qui nous ont fait des demandes, soit à environ 20-25 personnes. L'aide versée au bénéficiaire va de 100 € à 2 000€. Fin avril, nous avions déjà battu le record de tonnage de l'association avec 80 tonnes de bouchons collectées en seulement quatre mois. Nous devrions être au-dessus de 100 tonnes en juin. La raison principale de ce succès, c'est que nous sommes de plus en plus connus en Normandie, et pas seulement en Seine-Maritime. La réouverture du Pont Mathilde permet également aux gens de venir à notre dépôt plus facilement.

Vous recherchez toujours des bénévoles ?

J'étais tout seul au début de l'aventure. Nous sommes aujourd'hui 80 bénévoles mais nous en recherchons toujours, notamment pour être présents sur les animations. Récemment, nous avons fait les 10 jours de la Foire Expo !

Vous aidez les handicapés... mais eux aussi !

Nous recevons une ou deux fois par semaine des résidents d'Instituts Médico-Éducatifs qui viennent trier les bouchons de pâte à tartiner. Nos box à bouchons sont aussi fabriqués par l'ESAT d'Yvetot. Nous aidons ainsi doublement les handicapés, financièrement et en les faisant travailler.