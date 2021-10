Congrès socialiste : les militants de Seine-Maritime votent Cambadélis

Sur les 3308 militants socialistes, 1889 ont voté, soit un taux de participation de 57,10% supérieur à la moyenne nationale. La Motion A, portée par l'actuel Premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis et défendue par le gouvernement a obtenu 68% des voix (contre 60% au niveau national). Arrive en seconde position la motion défendue par le frondeur Christian Paul (24,74%). Les motions C et D (respectivement 2,44% et 4,82%) ferment la marche.

Le Premier secrétaire de la Fédération de Seine-Maritime du PS Christophe Bouillon se réjouit d'une bonne participation en Seine-Maritime, meilleure que lors du dernier congrès. La motion A réalise un excellent résultat, sans doute l'un des meilleurs de France. Les militants seinomarins ont voulu se rassembler pour créer les conditions du renouveau. Ils n'ont pas souhaité ajouter les divisions aux défaites."

Et l'élu de recentrer son propos sur la situation locale : "Je souhaite maintenant, pour ma part, qu'un large rassemblement se crée autour de la candidature de Nicolas Rouly au poste de Premier Secrétaire fédéral."