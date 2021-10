Jules Perrigot est né à Vimoutiers et il a inventé le code de la route et du permis de conduire en 1905. Plusieurs animations sur ce thème seront proposées à Vimoutiers et ses alentours. Mais comme toujours vous retrouverez également des dégustations et visites autour des produits du terroir.

Retrouvez le programme complet sur www.camembertises.com

Ecoutez Karine, organisatrice à l'office de tourisme du pays de Camembert, nous présenter ces 3 jours: