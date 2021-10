Sans casque, il conduit un quad volé et fuit les policiers près d'Elbeuf

Police Secours patrouille ce jeudi après-midi rue de la Porte Verte à Caudebec-lès-Elbeuf quand elle aperçoit un conducteur sans casque au volant d'un quad. Les policiers décident de le suivre à distance et remarquent que le véhicule ne porte pas de plaque d'immatriculation. Non homologué, le quad ne peut donc être conduit sur la voie publique.

Les forces de l'ordre mettent alors le gyrophare mais le suspect accélère, grille un feu rouge et se dirige vers Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Après un détour, il revient route de Pont de l'Arche dans cette même commune et finit par s'arrêter sur le bas-côté. Interpellé et placé en garde à vue, cet homme de 27 ans, habitant Perpignan, reconnaît tous les faits reprochés (refus d'obtempérer, conduite sur un véhicule non homologué, non port du casque) sauf le recel de vol. Il explique ne pas savoir que le quad avait été volé. Il l'était pourtant depuis le 11 mai et avait été dérobé au Tilleul-Lambert, dans l'Eure.