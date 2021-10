Rouen : surveillé depuis six mois, le trafiquant interpellé à son domicile

En janvier 2015, suite à un recoupement d'informations, les enquêteurs de la brigade des stupéfiants s'intéressent à un jeune homme habitant Darnétal, déjà connu des services de police pour des faits de stupéfiants. De janvier à mai, les enquêteurs mettent en place une surveillance du domicile du suspect et interceptent ses conversations téléphoniques pour en savoir plus sur un éventuel trafic de stupéfiants.

Une quinzaine de clients identifiés

Grâce à cette surveillance, ils constatent beaucoup d'allées et venues de clients à son domicile, une quinzaine au total. Mardi 19 mai, vers 18h, une dizaine de policiers interpellent un client sortant du domicile et qui possède sur lui une barette de résine de cannabis qu'il dit venir d'acheter. Les policiers y voient la confirmation du trafic suspectés et perquisitionnent le trafiquant supposé à son domicile. Ce dernier est bien présent. Seule une plaquette de résine (environ 100g) est retrouvée ainsi que 800€ issus de la vente de résine. Autre nouvel élément : le voisin du trafiquant se trouve chez lui. C'est la "nourrisse" du trafiquant, il stocke les stupéfiants en échange de résine.

Un kilo de résine vendu

En tout, dix clients sont entendus et font l'objet d'un rappel à la loi. Chez l'un d'eux, habitant sur la Zone de Sécurité Prioritaire de Rouen, six plants de culture d'herbe de cannabis sont retrouvés, soit environ 410g d'herbe. Il fait l'objet d'une Convocation avec Reconnaissance Préalable de la Culpabilité. S'il ne s'y présente pas, il fera l'objet d'une Convocation par Officier de Police Judiciaire et risquera plus gros.

La "nourrice", elle, a été placée en garde à vue. Quant au trafiquant, il reconnaît la revente d'un kilo de résine (le gramme peut être estimé à 10€) depuis décembre 2014. Il est déféré ce vendredi 22 mai devant la justice pour une comparution immédiate.