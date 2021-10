Normandie Appâts aide à faire mordre à l'hameçon

Sa nouveauté s'appelle "Jumbo rouge" : un long ver grouillant, costaud, aux reflets orange et bruns et doté de dizaines de pattes... Certes pas très ragoûtant pour le commun des mortels. Les poissons, eux, en raffolent ! Et ça tombe bien, parce que c'est justement le public recherché par Normandie Appâts, une entreprise de Ranville spécialisée dans les vers vivants de pêche.

Un modèle à suivre



A sa tête, deux frères : Michel et Daniel Lopuszanski. D'un petit job pour payer leurs études, ces deux-là ont peu à peu révolutionné la distribution des appâts. "À l'époque, on enveloppait une poignée de vers dans du papier journal avec des algues, et on bouchait les extrémités avant de l'expédier en train", se souvient le premier. Puis à la production locale se sont ajoutées des nouveautés : "on a parcouru le monde entier pour trouver de nouveaux vers : Corée, Portugal, Vietnam, Canada..." 45 ans après, ces "produits" ont évolué, les boîtes ont pris des couleurs et l'enthousiasme des pêcheurs est resté intact.



Chaque jour, une navette routière transporte les vers depuis un aéroport parisien. Après un court transit par Ranville, ils sont revendus dans les heures qui suivent par des grossistes dans les pays méditerranéens, principaux clients de Normandie Appâts. Dix millions d'euros de chiffre d'affaires, et un effectif atteignant 50 salariés l'été, sans compter tous les ramasseurs des petites bestioles... Tout en cultivant la discrétion, l'entreprise fait aujourd'hui figure de modèle de performance à suivre.