Riga (AFP). Cameron prédit des hauts et des bas dans la négociation sur la réforme de l'UE

Le Premier ministre britannique a prédit "des hauts et des bas" dans la négociation sur la réforme de l'UE, avant l'ouverture du sommet européen vendredi à Riga, où il souhaite aborder cette question avec ses pairs. "Il y aura beaucoup de bruit, beaucoup de hauts et de bas, chemin faisant", a-t-il déclaré", tout en se disant "déterminé" à réaliser cette réforme avant un référendum vers la fin de 2017 sur un éventuel "Brexit", une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Le dirigeant conservateur va profiter vendredi de sa première sortie à l'étranger depuis sa réélection triomphale pour engager la discussion sur des réformes de l'UE, avant un référendum sur l'avenir de son pays dans l'Union. M. Cameron aspire à obtenir des conditions spéciales pour son pays. Il souhaite rapatrier certains pouvoirs et durcir les conditions d'accès aux aides sociales pour les immigrés de l'UE, notamment en provenance des pays de l'Est, ce qui hérisse Varsovie, Bratislava et Budapest. Le sommet européen de Riga, réunissant les 28 pays membres de l'UE et six pays de l'ex-URSS, doit surtout porter sur le partenariat avec l'Est, mis à mal par la crise ukrainienne.

