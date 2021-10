Les idées cadeaux bien-être pour anticiper la fête des mères

Côté nouveautés, Color Studio, a ouvert il a quatre mois au 28 rue des Vergetiers à Rouen. Le bar à ongles propose la pose de vernis semi-permanent dès 30€. "Il s'agit d'un vernis qui tient deux semaines, que je pose après avoir coupé les cuticules et repoussé les peaux", explique Pauline Siwiak, gérante de la boutique. Si vous recherchez les bons plans, l'institut La Villa Saint-Marc propose, en partenariat avec le fleuriste Au jardin de l'Aître, une pochette contenant un lait pour le corps et une crème de douche à 15€. "En plus, nous donnons à nos clients un bon pour acheter une orchidée à 19€ au lieu de 28€", indique Delphine Coriou, gérante de l'institut.

Et pour celles qui veulent sculpter leur silhouette, rien de mieux que le waterbiking. Chez Waterbike, situé quai Jean Moulin à Rouen, quatre waterbikes et un water run sont à la disposition des clientes. "Nous utilisons de l'ozone et non du chlore, qui enlève les peaux mortes et rend la peau douce", précise Sonia Lejri, responsable des lieux.