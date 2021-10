Papillons de nuit: les infos pratiques

Dès demain, vous pourrez vous rendre au festival Papillons de nuit à Saint Laurent de Cuves et applaudir I Am, Superpoze, Christine and the queens, the avener...

Muriel Jacquemin, responsable de la communication du festival, nous a livré les infos indispensables à tout festivalier.

Commençons avec la billetterie:





Les pass 3 jours ne sont plus disponibles à la vente , par contre vous pouvez encore acheter vos places à la journée ou pass 2 jours (vendredi+samedi) dans les points de vente habituels ous sur place.

Découvrez le nouveau moyen de paiement





Finie la monnaie papillon, place à la carte rechargeable "pay&play". Vous pouvez la créditer à l'avance avec une carte bleue ou sur place avec carte bleue ou liquide. Elle est rechargeable durant les 3 jours et vous récupérez les crédits restants en en faisant la demande avant la mi-juillet.

La camping fait aussi peau neuve





Découvrez de nouveaux services pour dormir en toute sérénité.

Pour se rendre au festival sans voiture





Optez pour le co-voiturage, et si vous venez en train des navettes vous emmènent directement sur le lieu du festival.

Retrouvez toutes les infos sur papillonsdenuit.com