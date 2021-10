Barcelone (AFP). Espagne: Xavi tourne la page du Barça et ouvre l'album à souvenirs

Icône du FC Barcelone, Xavi Hernandez a confirmé avec émotion jeudi son départ pour le club qatari d'Al-Sadd, tournant une page de 17 saisons avec le Barça que l'emblématique meneur de jeu de 35 ans a la ferme intention de retrouver. "Je crois que c'est le meilleur moment pour partir", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, avant de répéter à plusieurs reprises que son objectif est de "revenir ici, au Barça". . Son club de toujours Depuis ses grands débuts avec le Barça en 1998, Xavi a accumulé à ce jour 764 matches officiels (85 buts) avec le Barça, record absolu. C'est la preuve de la fidélité de ce milieu de terrain de petit gabarit (1,70 m, 67 kg), pur produit de la "Masia", le centre de formation blaugrana, où il est arrivé à l'âge de 11 ans. Certes, il portera désormais les couleurs d'Al-Sadd, mais cela ressemble davantage à une reconversion progressive qu'à une vraie rupture avec son club de toujours. "Non seulement cela me permettra de continuer à jouer au football, mais je pourrai me former comme entraîneur ou directeur sportif", a expliqué le milieu de terrain. "La décision n'a pas été facile", a-t-il toutefois répété. D'autant que ces dernières semaines, le Barça "m'a fait une offre de rénovation de contrat qui m'a fait beaucoup hésiter", a-t-il révélé, précisant qu'il aurait pu rester jusqu'en 2018. Sa relation avec le Barça a d'ailleurs toujours été viscérale: "ce que j'ai pu vivre est incroyable". "Je ne peux pas avoir eu une meilleure carrière. Je suis très heureux de la façon dont les choses se sont déroulées, de la façon dont j'ai pu profiter" du jeu. . Son immense palmarès En 17 saisons à Barcelone, Xavi a connu les moments moroses du début des années 2000, mais aussi l'âge d'or du Barça, ponctué de trois triomphes en Ligue des champions (2006, 2009, 2011). Au total, il compte 23 trophées avec le club blaugrana, un record, dont un huitième titre de champion d'Espagne conquis le week-end dernier. Mais Xavi peut encore faire mieux: le 30 mai, son Barça disputera la finale de la Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao au Camp Nou, avant peut-être une fin en apothéose pour la finale la Ligue des champions face à la Juventus Turin le 6 juin à Berlin. On peut d'ailleurs s'attendre à un émouvant hommage du Camp Nou à Xavi samedi pour la 38e et dernière journée de Liga face au Deportivo La Corogne. . Ses maîtres successifs Dix entraîneurs du Barça ont successivement dirigé Xavi. Le premier à lui avoir fait confiance est le Néerlandais Louis Van Gaal (1997-2000): à l'été 1998, il avait lancé le jeune milieu de terrain contre Majorque en Supercoupe d'Espagne. Ensuite, il y a eu notamment un autre Néerlandais, Frank Rijkaard (2003-2008), qui a repositionné Xavi plus haut sur le terrain, plus près des attaquants.

