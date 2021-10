Neoma BS célèbre l'entrepreunariat à Rouen

Pour la 5e année consécutive, Neoma BS dédie toute une journée à l'entrepreunariat en regroupant toutes les communautés de l'école sensibles aux questions autour de ce sujet. L'idée étant de provoquer des rencontres et favoriser le développement de projets de création d'entreprises. C'est l'occasion pour les étudiants débordant d'idées "de faire connaître leurs projets d'entreprises auprès de professionnels, business angels ou bien même auprès d'autres étudiants", explique Agathe Laurent, secretaire de Déclic Entreprendre, l'association d'entrepreneunariat de l'école. Cette année, près de 30 créateurs de start-ups se se sont réunis, tous ayant au moins un élève de l'école à son bord, pour pouvoir donner l'exemple et encourager les élèves désireux de se lancer dans l'aventure entrepreunariale.

Un coucours de pitch

L'événement phare de la journée est le concours de pitchs, où chaque équipe a dû présenter son projet de la manière la plus pertinente possible en deux minutes, sans aucun support, le but étant de convaincre l'assemblée de l'intérêt de son idée. Compétition à laquelle participe Anthony Haddad, élève de l'école mais également entrepreneur. Sa start-up, MeetHarry&CO, qu'il a monté avec deux associés, est un réseau social permettant de déposer un projet d'entreprise et de mettre en relation d'autres personnes intéressées, ou bien de rejoindre un projet en cours: "Une sorte de Meetic de l'entrepreunariat", décrit-il.

Le vainqueur se verra attribuer le Prix de l'Incubateur, d'une valeur de 3000€.

Si vous aussi, vous avez une idée de projet en tête et recherchez un cofondateur ou bien vous souhaiter rejoindre une start-up, n'hésitez pas à rejoindre le réseau d'Anthony : MeetHarry&Co