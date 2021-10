L'église catholique de la Manche révèle 28 nominations de prêtres

Le dimanche 17 mai, dans les paroisses, à l'occasion de la messe dominicale, les prêtres du département de la Manche ont annoncé publiquement à l'assemblée leurs nouvelles nominations... qui ne devaient être annoncées à la presse que le ... 2 juin !

28 nominations

Finalement, Joël et Brigitte Levéel, délégué épicopaux à l'information, révèlent ce jeudi 21 mai, 28 nominations.

Le Père Louis Huet est nommé curé de la paroisse Saint-Martin de Brécey. Il demeure aumônier diocésain de l’action catholique des enfants.



Le Père Daniel Jamelot, vicaire épiscopal de l’archidiaconé centre, est nommé curé de la paroisse Notre-Dame de Coutances, recteur de la cathédrale et doyen du Coutançais. Il demeure délégué épiscopal à la pastorale liturgique et sacramentelle.



Le Père Stéphane Lair est nommé curé des paroisses Saint-Laud de Saint-Lô et Saint-Jean-Baptiste d’Agneaux, doyen du pays saint-lois. Il demeure responsable du service diocésain de la pastorale des familles.



Le Père Pascal Langeard est nommé curé de la paroisse Saint-Léon de Carentan et doyen des Marais et des Havres.



Le Père Louis Deschamps est nommé curé de la paroisse Saint-Paul d’Agon-Coutainville et délégué épiscopal au diaconat permanent ; il demeure délégué diocésain à l’œcuménisme.



Le Père Francis Marécaille est nommé curé de la paroisse Saint-Jean XXIII de Cherbourg-La Glacerie et doyen de Cherbourg-Hague. Il demeure adjoint au directeur de l’enseignement catholique, chargé de la pastorale.



Le Père Jean-Luc Lefrançois est nommé curé de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul de Montmartin-sur-Mer.



Le Père Claude Sarah, du diocèse de Conakry, est nommé modérateur de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul de Marigny ; il demeure aumônier du collège et du lycée Jean-Paul II (site Germain), à Coutances.



Le Père Marie-Bernard Seigneur est nommé curé des paroisses Notre-Dame de la Paix de Sainte-Mère-Eglise et Sainte-Jeanne-d’Arc de Picauville.



Le Père Hervé Destrès est nommé vicaire épiscopal de l’archidiaconé sud, curé des paroisses Saint-Aubert d’Avranches et Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus de Ponts, doyen de l’Avranchin.



Le Père Pascal Burnel est nommé curé de la paroisse Sainte-Bernadette de Villedieu-les-Poêles.



Le Père Fabien Le Cam est nommé curé des paroisses Bienheureuse-Sœur Marthe de Percy et Sainte-Trinité de Gavray-Hambye.

Le Père Martial Criquet est nommé curé des paroisses Notre-Dame de l’Assomption de Sourdeval, Saint-Clément de Saint-Pois, Notre-Dame de Juvigny-le-Tertre.



Le Père Michel Levallois est nommé curé de la paroisse Sainte-Anne de Bricquebec.



Le Père Michel Le Blond, curé de la paroisse Saint-Malo de Valognes et modérateur de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine-Postel de Saint-Sauveur-le-Vicomte, est nommé aussi curé de la paroisse Saint-Jacques de Montebourg.



Le Père Pascal Pien, curé de la paroisse Notre-Dame du Val-de-Saire de Saint-Pierre-Eglise, est nommé doyen du pays de Valognes-Val de Saire.



Le Père Serge Lemière est nommé curé de la paroisse Notre-Dame-des-Isles de Barneville-Carteret et Portbail.



Le Père Jean-Christophe Mache est nommé curé des paroisses Saint-Clair de Querqueville et Notre-Dame de l’Assomption d’Equeurdreville-Hainneville. Il demeure aumônier diocésain de l’aumônerie de l’enseignement public.



Le Père David Lerouge est nommé curé de la paroisse Notre-Dame de la Baie de Saint-Pair-sur-Mer.



Le Père Guillaume Antoine est nommé vicaire à la paroisse Saint-Clément de Granville. Il demeure aumônier diocésain des scouts et guides de France.



Le Père Alain Le Marinel est nommé vicaire à la paroisse Saint-Aubert d’Avranches.



Le Père Laurent Perrée est nommé vicaire à la paroisse Saint-Laud de Saint-Lô ; il demeure délégué épiscopal au service diocésain pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations.



Le Père Nicolas Courtois est nommé prêtre accompagnateur du service diocésain de la catéchèse ; il demeure aumônier des étudiants à Caen et professeur au Centre d’études théologiques.



Le Père Louis Lelièvre est nommé prêtre accompagnateur du service diocésain du catéchuménat.



Le Père Olivier Le Page est envoyé en mission d’études à Paris.



Le Père Albert Paillette prend sa retraite.

Le Père Rémi Poincheval prend sa retraite.



Le Père Marcel Porée prend sa retraite.