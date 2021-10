Rouen : ils contrefaisaient des téléphones et les vendaient sur Leboncoin

Les faits se sont déroulés entre novembre et décembre 2014. La police est saisie par trois victimes qui expliquent s'être fais escroquer. Chaque fois, le procédé est le même. Un père et son fils mettent une annonce sur le site Leboncoin, se présentent aux victimes pour la vente d'un téléphone Galaxy Note 4. Chaque fois, le lieu est le même : la place Saint-Marc ou le CHU de Rouen.

Le téléphone est vendu 450€ et les victimes repartent avec une facture conforme. Et chaque fois, quelques temps après l'achat, les victimes constatent des dysfonctionnements dans le téléphone. Elles se rendent chez l'opérateur qui constate la contrefaçon.

Un routeur dans l'ordinateur

Des recherches sont entreprises par les services de police. Mais le jeune mis en cause avait installé un routeur sur son ordinateur, ce qui complique les recherches des policiers. C'est un oubli de sa part qui a permis aux forces de l'ordre de les retrouver : il avait oublié de dérouter son adresse ip sur l'une des annonces.

Le père et le fils, âgés de 44 et 17 ans et demeurant dans l'agglomération rouennaise, ont été interpellés mercredi 20 mai à 6h du matin à leur domicile. Ils ont été placés en garde à vue. Ils achetaient leurs contrefaçons chinoises sur un site internet environ 150€ et revendaient les téléphones au minimum 450€. Le père s'occupait de créer de fausses factures. Ils ont reconnu les faits et ont avoué avoir agi par bêtise puisqu'ils n'avaient pas besoin de cet argent pour vivre.

Les policiers ont découvert au moins six nouvelles victimes des mis en cause, qui devraient porter plainte prochainement.