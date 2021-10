Damas (AFP). Syrie: la cité antique de Palmyre aux mains des jihadistes

L'organisation extrémiste Etat islamique (EI) s'est emparée jeudi de la totalité de la ville antique de Palmyre dans le désert syrien, suscitant des craintes de voir les trésors archéologiques de la cité détruits par les jihadistes. Avec la prise de cette oasis qui ouvre sur le grand désert syrien frontalier de l'Irak, l'EI se rend désormais maître de la moitié du territoire de la Syrie. "Les combattants de l'EI sont dans toutes les parties de Tadmor (nom arabe de Palmyre), y compris près du site archéologique" qui se situe dans le sud-ouest de la ville, a affirmé à l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l'OSDH. "Les troupes du régime se sont effondrées et se sont retirées de toutes leurs positions sans résistance", a affirmé de son côté Mohammad Hassan al-Homsi, un militant originaire de Palmyre. Après huit jours de combats, l'EI a revendiqué sur Twitter la prise totale de la ville, affirmant que les forces loyalistes "se sont enfuies laissant derrière eux un grand nombre de morts dans leurs rangs". D'après l'OSDH, les troupes du régime syrien ont quitté toutes leurs positions dans et à la périphérie de Palmyre, notamment des renseignements militaires de toute la Badiya (désert syrien), l'aéroport militaire et la prison. "La plupart se sont retirées vers la ville de Homs", chef-lieu de la province centrale dont fait partie Palmyre, d'après M. Abdel Rahmane. Selon lui, une partie des habitants s'est déplacée vers la ville de Homs, tandis que le reste est resté chez soi. - 50% de la Syrie - Le contrôle de l'EI de cette ville vieille de plus de 2.000 ans, fait craindre pour le sort de ses célèbres ruines connues pour leurs colonnes romaines torsadées et leurs tours funéraires. En Irak, le groupe avait détruit plusieurs statues et objets de valeurs dans des cités antiques. Le site archéologique se situe près de la branche des renseignements militaires conquise par les jihadistes. Mercredi, la directrice générale de l'Unesco Irina Bokova a prévenu que les combats menaçaient "l'un des sites les plus significatifs du Moyen-Orient et la population civile", appelant à "un arrêt immédiat des hostilités". Le plus beau site archéologique de Syrie était visité avant le début de la crise en Syrie en 2011, par plus de 150.000 touristes par an. Depuis le début de l'offensive de l'EI le 13 mai, la bataille dans Palmyre et ses environs a fait au moins 462 morts selon un bilan de l'OSDH --71 civils --dont de nombreux exécutés par l'EI--, 241 membres des forces du régime et 150 jihadistes. La prise de la prison de Palmyre, tristement célèbre pour le massacre de centaines de détenus par le régime dans les années 80, a une portée très emblématique car pour la plupart des Syriens, elle était le symbole de la terreur du régime, notamment au temps de Hafez al-Assad, père de l'actuel président Bachar al-Assad. Au cours des derniers jours, le régime a transporté les détenus, en majorité des insoumis et des déserteurs, vers d'autres prisons, selon l'OSDH. Avec la prise de Palmyre, qui ouvre sur le grand désert syrien frontalier de l'Irak, l'EI contrôle "désormais plus de 95.000 km2 en Syrie, soit 50% du territoire du pays", selon l'OSDH. En outre, le groupe est désormais maître de la quasi-totalité des champs pétroliers et gaziers de Syrie après la prise de deux champs gaziers près de Palmyre. Le régime ne détient plus que le champ de Chaer dans la province de Homs, tandis que les forces kurdes contrôlent des champs dans le nord-est. - Vers une contre-attaque à Ramadi - La cité de Palmyre est stratégique pour l'EI puisqu'elle ouvre sur le grand désert syrien, limitrophe de la province d'Al-Anbar en Irak, qu'il contrôle déjà en grande partie. Jeudi, les forces irakiennes aidées des puissantes milices chiites se préparaient à lancer l'offensive pour reprendre Ramadi, capitale de cette plus vaste province d'Irak tombée le 17 mai aux mains de l'EI.

