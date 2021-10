Bujumbura (Burundi) (AFP). Burundi: la sécurité règne, assure Nkurunziza

Malgré un report des élections au 5 juin, les manifestations anti-troisième mandat ont continué de plus belle mercredi à Bujumbura, où la police a repris le contrôle d'un quartier contestataire à coups de kalachnikovs, le président Nkurunziza jugeant cependant que la "sécurité règne" dans la quasi-totalité du pays. S'adressant à la Nation pour la troisième fois depuis l'échec du putsch militaire l'ayant visé le 13 mai, le président Pierre Nkurunziza a assuré que "la paix et la sécurité règnent sur 99,9% du territoire burundais". Le mouvement "d'insurrection" actuel n'est "signalé que dans quatre quartiers de la mairie de Bujumbura uniquement", a-t-il souligné, dans sa déclaration diffusé à la radio-télévision publique (RTNB). Il est "intimement lié (au) coup d?État manqué", a-t-il réaffirmé. Dans la matinée, la présidence avait annoncé le report du 26 mai au 5 juin des élections législatives et communales, première étape d'élections générales avec en point d'orgue la présidentielle du 26 juin. Cette décision a été prise pour "répondre aux demandes" de l'opposition et sous la pression de la communauté internationale, qui juge impossible la tenue de ces élections dans le contexte de tension actuelle, alors que la capitale Bujumbura connaît depuis le 26 avril un vaste mouvement de contestation populaire contre une candidature de M. Nkurunziza à un troisième mandat, avec des violences quasi-quotidiennes qui ont fait plus d'une vingtaine de morts. Des responsables de l'opposition et de la société civile, en pointe dans la contestation anti-troisième mandat, ont balayé cette annonce d'un revers de main. "Ce report n'aura aucun effet, car la question fondamentale, celle du troisième mandat, reste posée", a réagi Vital Nshimirimana, l'une des figures du mouvement. "Le Burundi ne peut pas organiser des élections libres, transparentes et apaisées d'ici le 5 juin, c'est impossible". La semaine dernière, le président Nkurunziza a déjoué une tentative de coup d?État fomenté par un groupe d'officiers lui reprochant de se représenter pour un nouveau mandat présidentiel "au mépris" de son peuple, alors qu'il était en déplacement en Tanzanie. M. Nkurunziza a depuis lors limogé ses ministres de la Défense et des Relations extérieures, dont les remplaçants doivent prêter serment jeudi lors d'une session extraordinaire du parlement. Il tente également de reprendre le contrôle de la rue où, après un bref répit les jours suivant le putsch manqué, les manifestations ont repris en début de semaine et ont continué mercredi avec une intensité accrue dans plusieurs quartiers. - Journalistes convoqués - Après avoir laissé ces deux derniers jours l'armée gérer le maintien de l'ordre avec bien des difficultés, la police, accusée par les contestataires d'être aux ordres du pouvoir présidentiel, est intervenue de nouveau dans plusieurs quartiers. A Musaga, au sud de Bujumbura, ces policiers ont dû d'abord reculer sous les jets de pierre des manifestants, ceci malgré de nombreux tirs de sommation. Ils ont ensuite réinvesti en force le quartier, pourchassant les protestataires les plus déterminés jusque dans les ruelles isolées. Tirant au coup par coup ou en rafale, parfois à hauteur d'hommes, les policiers ont largement usé de leurs armes individuelles. "Ce sont des scènes de guerre, c'est inimaginable de tirer comme ça dans un quartier habité", s'est indigné un militaire. Aucun bilan n'était disponible en fin de journée. "Nous avons décidé de restaurer l'ordre à Musaga. Nous allons occuper toutes les ruelles et nous allons y rester", a prévenu le directeur-adjoint de la police burundaise, le général Godefroid Bizimana. Des engins de travaux publics sont ensuite intervenus pour dégager la chaussée encombrée de barricades et de cailloux de la Route nationale 7 qui traverse le quartier, l'une des principales voies d'approvisionnement de la capitale depuis la Tanzanie voisine et qui était bloquée depuis trois jours. A Nyakabiga, autre bastion de la contestation, un soldat a été tué et un autre blessé par des tirs de policiers, apparemment accidentellement, selon des témoins. L'incident a donné lieu à un face-à-face très tendu entre militaires et policiers, qui a failli déraper en tirs fratricides. Une confrontation similaire a eu lieu à Kinanira, où des soldats qui tentaient de raisonner des manifestants ont été la cible des tirs de sommation et de grenades lacrymogènes des policiers. A Musaga, des journalistes ont été un moment menacés verbalement par des responsables policiers. Les médias étrangers sont de plus en plus critiqués par les autorités, qui leur reprochent notamment d'attiser la contestation. Dans son message, le président Nkurunziza a d'ailleurs mis "en garde" les médias locaux et internationaux "qui tenteraient de diffuser des informations de nature à semer la haine et la division entre Burundais et à jeter le discrédit sur le Burundi ou encourager des mouvements d'insurrection surtout pendant cette période électorale".

