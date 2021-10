CFA: L'US Avranches n'est plus très loin

A deux matchs du terme de la saison, baptiste guyonnet et ses partenaires ont les cartes en main pour renouveler d'un an le bail de l'US Avranches en championnat de France amateur. Avec 68 points au compteur, les avranchinais n'ont besoin que d'un match nul sur les deux derniers matchs. Or ces deux dernieres rencontres opposeront l'US Avranches au deux dernier de la classe que sont Saint Pryve et Rennes B. En clair, l'objectif est largement à la portée des footballeurs normands.

Le Programme:

Samedi 21 Mai 18H: Saint Pryve Saint Hilaire- US Avranches

Samedi 28 Mai 18H: US Avranches- Rennes B