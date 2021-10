Capitale de la Grande Normandie : la vision de Pascal Martin

Si l'élu regrette la seule consultation du conseil municipal de Rouen par Pierre-Henry Maccioni, il reste favorable au choix de cette dernière ville comme chef-lieu de la future Normandie. "Je considère que le choix de Rouen comme chef-lieu provisoire apparaît naturel. Rouen abrite déjà une capitale de Région et les préfets sont fréquemment conviés à prendre des instructions et rendre des comptes à Paris dont ils seront proches."

A Caen le Conseil Régional

Mais Pascal Martin ne souhaite pas voir regroupés tous les services politiques et administratifs dans la même ville. "Il paraît cependant cohérent que Caen et le Havre puissent être présentes dans cette réorganisation. A Caen revient le mérite de la centralité géographique, elle pourra abriter le Conseil régional et ses services." Et le président de refuser le principe de séances plénières qui se tiendraient tour à tour à Rouen puis Caen.

Des directions régionales au Havre

Enfin, l'élu ne veut pas oublier le Havre. S'il souligne que pour les directions régionales des services de l'Etat dépendant de l'autorité du Préfet (DREAL, DIRNO), "il paraît opportun qu'elles soient situées dans la même ville" que la Préfecture (entendez Rouen), il appelle à l'implantation des autres directions (comme la DRFiP ou le Rectorat) au Havre.