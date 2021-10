Garantie Jeunes : le préfet à la rencontre des jeunes bénéficiaires à Rouen

Ils sont 1880 en Haute-Normandie à pouvoir bénéficier de ce dispositif entré en vigueur début 2015 en Seine-Maritime et en 2013 dans l'Eure. A la Mission Locale de Rouen, 500 jeunes sont éligibles à la Garantie Jeunes. "680 en bénéficient déjà en Seine-Maritime", assure le préfet.

Pour jouir de ce dispositif, les conditions sont simples : il faut avoir entre 18 et 25 ans, ne pas ou ne plus être scolarisé, ne pas avoir d'mploi ni de formation et avoir un plafond de ressources inférieur au RSA. Les jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville sont ciblés en particulier.

Une allocation de 452 €

Si ces critères sont remplis, le jeune peut alors déposer un dossier avec l'appui de la Mission Locale. S'il est recevable, il a le droit à une allocation mensuelle de 452€ par mois versée pendant un an. Mais Pierre-Henry Maccioni le rappelle, ce dispositif est un "engagement réciproque. Ce n'est pas un don gratuit de l'Etat. Ce dispositif sert à vous mettre le pied à l'étrier mais s'il n'y a pas d'effort de votre part, il y aura rupture de contrat. Ce dispositif, ce n'est pas un emploi mais cela doit vous permettre de déboucher sur un emploi. Il faut que vous saisissiez cette chance."

Un accompagnement intensif

Réciproque, le mot est lâché. Car en échange de l'allocation, les bénéficiaires s'engagent à être accompagnés tous les jours par les conseillers de la Mission Locale, d'abord via un suivi collectif, puis un suivi individuel avec des stages en entreprise. Jephté, 22 ans, est en recherche d'emploi depuis trois ans. Il vient d'intégrer le dispositif début mai et en ressent déjà les effets : "J'apprends à avoir un comportement en adéquation avec ce qu'attendent les employeurs. Nous suivons des ateliers pour simuler un entretien d'embauche, apprendre à écricre un CV ou une lettre de motivation, répondre aux questions qui sont susceptibles de nous être posées."

Si beaucoup savent "comment ça marche", le diable se niche souvent dans les détails. C'est ce que résume Kevin, bac STG en poche mais en recherche d'emploi depuis six mois avant de bénéficier de la Garantie Jeunes : "Ici, on apprend les petits détails qui vont faire que l'employeur jette un oeil sur notre CV plutôt que sur celui d'un autre." Une approche qui fonctionne. Le même Kévin vient d'être embauché en CDI chez Mac Donald's.