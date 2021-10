Paris (AFP). Impôt sur le revenu: l'exécutif veut mettre en oeuvre progressivement le prélèvement à la source (Le Foll)

Le gouvernement veut mettre en oeuvre progressivement le "prélèvement à la source" de l'impôt sur le revenu mais sans fixer d'échéance, a annoncé mercredi son porte-parole Stéphane Le Foll lors de son compte-rendu du Conseil des ministres. "L'idée est d'aller vers une simplification du recouvrement de l'impôt avec la mise en oeuvre progressive dans le cadre de la simplification des feuilles de paie et du numérique de la retenue à la source, sans fusion" avec la CSG, a-t-il déclaré. La CSG étant prélevée à la source, "il faudrait pouvoir coordonner" son prélèvement avec celui de l'impôt sur le revenu "si un jour il y avait fusion", a-t-il toutefois observé. Le président de la République "a demandé de favoriser et de mettre en oeuvre un prélèvement à la source" et "c'est ce qui sera fait dans des conditions techniques qui ont à préciser", a poursuivi M. Le Foll, précisant que "le travail va s'engager". La fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG faisait partie des promesses de François Hollande durant sa campagne de 2012. Jean-Marc Ayrault avait ensuite tenté de relancer ce chantier, quand il était à Matignon, à l'automne 2013.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire