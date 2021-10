M.Pokora : du style et du charme au Zénith de Rouen

Distingué successivement pour ses talents de chanteur et de danseur dans Popstars en 2003 puis dans l'émission Danse avec les stars en 2011, il conjugue ses dons dans un nouveau show à l'américaine où il ne lésine pas sur les moyens. Après une tournée couronnée de succès en 2013 et 2014 pour la comédie musicale Robin des Bois, le revoilà sur scène pour son 6e album, R.E.D, (Rythmes Extrêmement Dangereux), dans les bacs depuis le 2 février 2015. Dès sa première semaine, classé en tête des ventes et déjà récompensé par un disque de platine, RED était attendu impatiemment par son public depuis la sortie du dernier CD en 2012 et confirme une fois de plus la popularité du show man.

Pratique. Mercredi 20 mai à 20h30. Zénith de Rouen. Tarifs 35 à 65€. www.citylive.fr