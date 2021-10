Les paroles des chansons à succès sont du niveau CE2

Une équipe de scientifiques mélomanes a pris les paroles de 225 chansons ayant occupé la première place du classement des meilleures ventes aux Etats-Unis depuis 2005, et ont utilisé des tests standards pour en déterminer le niveau lexical.

Le résultat a montré que ces hits avaient à un niveau de lecture moyen de CE2, soit celui correspondant à un enfant de huit ans. En outre, le niveau semble avoir baissé depuis dix ans.

La musique country offre les paroles les plus avancées, mais le R&B et le hip-hop ferment la marche. Le meilleur score pour la country s'explique parce qu'il y a moins d'interjections comme "yeah" ou "oh", note le principal auteur de cette étude, Andrew Powell-Morse.

Celui-ci avoue que la méthodologie utilisée se concentre seulement sur le niveau de lecture, sans prendre en compte les métaphores ou les émotions exprimées dans les chansons étudiées.

La chanson ayant réalisé le meilleur score a été celle du chanteur de country Blake Shelton, "All about Tonight" ("Tout sur ce soir"). Il ne s'agit pourtant pas d'une étude philosophique pointue: cette chanson de 2010 est une ode à la fête et aux soirées arrosées...

Les Red Hot Chili Peppers ont obtenu la deuxième place avec leur titre "Dani California", qui raconte les aventures d'une fille du sud dont la vie sombre dans le chaos en Californie.

En fin de classement, la seule chanson qui n'a même pas réussi à atteindre un niveau de CP est "The good life" ("La belle vie"), du groupe de métal canadien Three Days Grace.

Maroon 5 est aussi particulièrement mal classé avec sa chanson de l'été 2011 "Moves like Jagger" ("Bouge comme Mick Jagger"). Mais le groupe californien sauve l'honneur avec son autre titre "She will be loved" ("Elle va être aimée"), qui entre dans le top 10.

L'idole Katy Perry a également une chanson bien placée et une autre en fin de classement: "Wide awake" ("Bien éveillée") figure parmi les plus simplistes, mais "E.T." parmi les plus intelligentes.

Dans un classement par genre, les chansons de Mariah Carey sont les plus élaborées parmi les artistes pop, celles d'Eminem sont en tête des chansons hip-hop.