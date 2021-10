La mairie informe ainsi le grand public qu'en conséquence de cette visite ministérielle, l’accès à l’hôtel de ville sera fortement perturbé de 08h30 à 13h30, et plus particulièrement entre 11 h 00 et 13 h30. Toutes les visites guidées de la matinée sont annulées. Il est demandé au public de reporter ses déplacements ultérieurement. Le bâtiment de l’Etat civil reste quant à lui accessible.