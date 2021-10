Le décret ainsi que l'arrêté portant sur la réforme contestée du collège sont parus mercredi au Journal officiel, au lendemain d'une journée de grève et de manifestations. Le Premier ministre Manuel Valls avait déclaré mardi que la réforme du collège serait "mise en oeuvre" et que le décret serait "publié le plus rapidement possible", en dépit de la mobilisation à son encontre.

