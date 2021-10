Paris (AFP). Le label Pavillon Bleu décerné à 166 communes

Le label pavillon Bleu a été décerné mardi à 166 communes, représentant 396 plages, qui étaient candidates à cette distinction récompensant une bonne gestion de l'environnement, des déchets et de l'eau. Vingt-trois communes, dont 12 continentales, font leur entrée dans le palmarès. Parmi les nouvelles venues figurent La Faute sur mer (Vendée), Hyères (Var), Banyuls-sur-mer (Pyrénées-Orientales), Granville (Manche), Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), Bordeaux (Gironde), La Flotte en Ré (Charente-Maritime), Martigues (Bouches-du-Rhône), Cayeux-sur-Mer (Somme), mais aussi plusieurs communes de Dordogne (Carsac de Gurson, La Jemaye, Saint-Saud-Lacoussière), des Hautes-Alpes (Chorges, Crots, Savines le Lac), de l'Aube (Dienville, Géraudot, Mesnil Saint Père.) Le Languedoc-Roussillon reste la région la plus riche en la matière avec 28 communes distinguées (une de plus qu'en 2014), suivi, comme l'année dernière, par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) avec 23 communes (+ 3), la Bretagne avec 19 (+ 2) et les Pays de la Loire avec 17 (+2). Le Pavillon Bleu se refuse à préciser quelles communes ont perdu le label. Au total, 396 plages ont rempli les critères du Pavillon Bleu parmi lesquels une eau de baignade de "qualité excellente" avec cinq contrôles par saison, un point d'eau potable, des poubelles sur la plage, la collecte sélective d'au moins trois types de déchets, la mise en place de cinq actions d'éducation à l'environnement. De plus en plus de communes situées à l'intérieur des terres, désireuses de valoriser leur plan d'eau, sont candidates au label. Cette année, 47 communes continentales se sont vu attribuer le Pavillon Bleu, soit 28% du total des communes distinguées. Le Pavillon Bleu distingue aussi 97 ports de plaisance maritimes et continentaux, dont quatre pour la première fois: celui de Dives-Cabourg-Houlgate (Calvados), le port de plaisance de Loctudy (Finistère), le Vieux Port de Saint-Raphaël (Var) et Port Grimaud II (Var). Les régions les plus labellisées pour les ports sont PACA (26 ports), le Languedoc-Roussillon (20), la Basse-Normandie (8) et la Bretagne (8). Les critères retenus pour les ports concernent la prévention des pollutions et le traitement des déchets, comme le traitement des eaux usées des bateaux, des boues de dragage ou des liquides polluant les cales. A l'occasion du 30e anniversaire du Pavillon Bleu, le public est invité à participer à un concours de photographie, en envoyant ses clichés les plus originaux d'une plage ou d'un port labellisé entre le 15 juin et le 30 août. Le label Pavillon Bleu, programme de la Fondation pour l'éducation à l'environnement en Europe, existe depuis 1985 et doit faire l'objet d'une démarche volontaire des communes. En 2014, il avait été décerné à 150 communes et 94 ports.

