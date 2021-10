Idleb (Syrie) (AFP). Syrie: les rebelles prennent le plus grand camp du régime dans la province d'Idleb

Une coalition de rebelles et d'Al-Qaïda s'est emparée mardi de la plus grande base de l'armée syrienne dans la province d'Idleb (nord-ouest), un nouveau revers pour le régime de Bachar al-Assad, rapportent l'Observatoire syrien des droits de l'Homme et des militants. "Toutes les troupes du régime se sont retirées de la base militaire d'al-Mastouma, la plus grande d'Idleb. Elle est totalement aux mains des rebelles", a affirmé à l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l'OSDH. Le camp est tombé en moins de 48 heures après une offensive qui a débuté dimanche soir. Al-Mastouma, qui regroupait plusieurs milliers de soldats et d'importants armements, était le plus grand camp militaire mais aussi l'une des dernières positions du régime dans cette province contrôlée en majorité par les rebelles et située à la frontière avec la Turquie, qui soutient l'opposition. Il ne reste plus au pouvoir dans cette région que des positions militaires, notamment dans la petite ville d'Ariha, à 7 km au sud d'al-Mastouma et l'aéroport militaire d'Abou Douhour, à une cinquantaine de kilomètres plus à l'est. Le régime a reconnu implicitement le retrait de ses troupes d'al-Mastouma. "Nos forces à al-Mastouma se redéploient et assurent des lignes défensives autour de la région d'Ariha", ont rapporté les médias officiels. "Grâce à Dieu, le camp d'al-Mastouma a été entièrement libéré", a tweeté pour sa part la branche syrienne d'Al-Qaïda, le Front Al-Nosra, sous le hashtag Armée de la conquête. C'est cette même "armée" regroupe al-Nosra et des rebelles islamistes qui avait pris ces dernières semaines le contrôle d'Idleb, la capitale provinciale éponyme, et de la ville stratégique de Jisr al-Chougour. Dans l'est du pays, l'armée doit également faire face à une offensive d'un groupe jihadiste, le groupe Etat islamique, qui menace de prendre la célèbre cité antique de Palmyre.

