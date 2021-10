Sanaa (AFP). Yémen: un demi-million de déplacés, Sanaa de nouveau bombardée

Un demi-million de personnes ont été déplacées depuis mars par le conflit au Yémen, où la coalition dirigée par l'Arabie saoudite a repris mardi ses frappes aériennes sur la capitale Sanaa, aux mains des rebelles chiites Houthis. Il s'agit des premières frappes sur Sanaa depuis la fin d'une trêve de cinq jours (13-17 mai) déclarée par la coalition, durant laquelle la population de la ville avait espéré une trêve durable et le retour à la table des négociations des protagonistes du conflit. La coalition avait lancé le 26 mars des frappes aériennes contre les Houthis, accusés de recevoir une aide militaire de Téhéran et qui se sont emparés depuis septembre de vastes territoires dans le centre, l'ouest et le sud du pays, forçant le président Abd Rabbo Mansour Hadi à se réfugier en Arabie saoudite. Le conflit a déplacé plus de 545.000 personnes, a indiqué mardi le porte-parole du Haut-commissariat pour les réfugiés (HCR) Adrian Edwards. Il a fait en outre quelque 1.850 morts et 7.394 blessés depuis mars, selon un dernier bilan de l'Ocha, l'organisme de l'ONU gérant les situations d'urgence, qui cite les services de santé dans le pays. La coalition a repris ses bombardements juste après l'expiration de la trêve, en faisant porter lundi la responsabilité sur les rebelles, accusés d'avoir profité du cessez-le-feu pour se renforcer. L'adjoint du porte-parole de l'ONU a affirmé lundi que la reprise des bombardements menaçait la tenue d'une conférence internationale sur le Yémen. "Nous souhaitons que les combats cessent de manière décisive, et alors nous pourrons nous mettre à organiser et à lancer les invitations à cette conférence", a déclaré Farhan Haq. Selon des diplomates, l'ONU pensait organiser cette conférence à Genève autour du 28 mai. "La seule solution de la crise au Yémen est de retourner au processus de dialogue politique", a estimé pour sa part le porte-parole du département d'Etat américain, Jeffrey Rathke. Les Houthis ont boycotté une conférence de trois jours de partis politiques organisée à Ryad autour du président Hadi. Cette conférence a adopté mardi une déclaration dite de Ryad, annonçant l'intention du gouvernement en exil d'organiser la résistance aux Houthis et de préparer son retour au Yémen. Elle a exclu tout dialogue avec les Houthis sans acceptation par ces derniers de la résolution 2216 du Conseil de sécurité de l'ONU qui les exhorte à se retirer des territoires qu'ils ont conquis. - Raids intensifs - Deux jours après la fin de la trêve, qui a permis d'acheminer dans le pays des quantités substantielles de carburant, de médicaments et de vivres, les raids aériens se sont intensifiés et ont été étendus dans de nombreuses régions du Yémen. Tôt mardi, des dépôts d'armes à Fajj Attane, au sud de Sanaa, et à Jebel al-Nahdain à l'est, ainsi que le palais présidentiel proche ont été visés, selon les témoins. De nouveaux raids ont visé à la mi-journée les mêmes dépôts d'armes ainsi que la résidence d'Ahmed Ali Abdallah Saleh, fils de l'ancien président, à Fajj Attane. Dans la région de Saada, fief des Houthis, dans le nord, l'aviation de la coalition a lancé une quinzaine de raids visant des rassemblements des rebelles et des dépôts d'armes proches de la frontière avec l'Arabie saoudite, selon des habitants. Dans la région de Hodeida (ouest), plusieurs raids ont notamment pris pour cible des camps de la DCA des Houthis, ont rapporté des témoins. A Aden, dans le sud, où les raids ont repris dès dimanche à l'expiration de la trêve, dix quartiers tenus par les Houthis ont subi une série de raids qui ont duré de minuit aux premières heures de mardi, selon des sources militaires.

