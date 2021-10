Rennes (AFP). Affaire Outreau: ouverture du procès à Rennes d'un des acquittés

Le procès de Daniel Legrand fils, l'un des 13 acquittés du fiasco judiciaire d'Outreau, s'est ouvert mardi devant la cour d'assises des mineurs à Rennes où le jeune homme devra répondre de viols sur des enfants qu'il aurait commis alors qu'il avait moins de 18 ans. Le début de l'audience devait être consacré à la possibilité de soumettre les débats au huis clos. "Je suis serein (), je suis prêt pour défendre mon honneur", a affirmé Daniel Legrand fils à la presse, ajoutant que "ça fait beaucoup pour un innocent, trois procès." Les charges de viols avaient été retenues contre lui en 2003, à l'issue de l'instruction initiale de l'affaire Outreau menée par le juge Fabrice Burgaud mais n'avaient pas encore été jugées pour la période où il était encore mineur Comme pour les faits supposés commis alors qu'il était majeur et pour lesquels il a été acquitté, ces viols présumés auraient été commis sur les quatre fils de la famille Delay, dont le père et la mère ont reconnu avoir abusé sexuellement. "Ca fait 10 ans que je vis avec un puzzle qui n'est pas terminé et seule une belle justice pourra m'apporter cette dernière pièce du puzzle qui pourra me laisser vivre à l'heure d'aujourd'hui", a affirmé aux journalistes l'un d'entre eux, Jonathan Delay, peu avant son arrivée dans la salle d'audience en début de matinée. "Je ne me considère pas comme victime, je veux juste être entendu, que les choses soient dites, que la vérité soit dite et c'est tout ce que je demande", a-t-il dit. Dans la salle d'audience, Jonathan Delay était accompagné de deux avocats, Me Patrice Reviron et Sylvain Cormier, tandis que ses deux frères Chérif et Dimitri, absents, étaient représentés par Me Leon Lef-Forster et Me Yves Monneris. Dans le box des accusé, vétu d'un blouson noir, une larme tatouée sur sa joue gauche, Daniel Legrand fils - dont le père décédé en 2012 était aussi l'un des acquittés d'Outreau - était défendu par près d'une demi-douzaine de ténors du barreau qui ont défendu les acquittés dans les procès de 2004 et 2005, parmi lesquels Me Eric Dupont-Moretti, Me Franck Berton, ou encore Me Julien Delarue. Âgé de 33 ans, Daniel Legrand fils encourt 20 ans de réclusion criminelle.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire