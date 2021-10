Paris (AFP). Drogue: vaste opération policière à Marseille, une vingtaine d'interpellations

Une vaste opération policière contre le trafic de drogue a permis l'interpellation lundi à Marseille de plus d'une vingtaine de personnes, a annoncé dans la soirée le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Ces interpellations ont eu lieu dans la cité des Lauriers (13ème arrondissement), "connue pour être un des principaux réseaux de trafic de stupéfiants des quartiers nord de Marseille", précise l'Intérieur. Près de 300 policiers, sous l'égide de la brigade des stupéfiants de la direction interrégionale de la PJ de Marseille, ont été mobilisés, notamment des autres brigades de la PJ mais aussi du Raid ou des CRS. Les personnes interpellées sont "susceptibles d'être impliquées à divers niveaux dans ce réseau très structuré" et des perquisitions se poursuivaient encore en fin de journée, précise le communiqué. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve salue la "pugnacité" des enquêteurs de la PJ marseillaise "qui travaillent depuis près d'un an sur ce dossier dans le cadre d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction marseillais".

